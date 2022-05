Goldman Sachs erhöht das Kursziel für Nestlé auf 144 von zuvor 138 Franken und beliess die Einstufung auf "Buy". 144 Franken wären ein deutlicher Rekordstand für die Aktie. Das bisherige Allzeithoch von 129,80 Franken stammt von Anfang Januar. Am Montagmorgen notiert Nestlé bei 123 Franken.

Die meisten Unternehmen aus der Branche hätten für den Jahresauftakt 2022 ein organisches Umsatzwachstum präsentiert, das besser als erwartet ausgefallen war, schreibt Goldman-Sachs-Analyst John Ennis. Dies sei auf ein höheres Volumen zurückzuführen. Er erwartet im Laufe des Jahres 2022 vermehrt

Anzeichen für eine Streuung der Preismacht von Nestlé. Der Analyst bevorzugt denn auch Unternehmen mit einer grösseren Preismacht und einem geringerem Rezessionsrisiko.

Von den drei Schwergewichten im Swiss Market Index hat Nestlé in diesem Jahr am zweitbesten abgeschnitten. Die Aktie hat seit Anfang Januar 5 Prozent verloren, der Genussschein von Roche 8 Prozent. Die Aktie von Novartis dagegen hat 5 Prozent zugelegt. Der SMI hat 9 Prozent nachgegeben in diesem Jahr.

Kurz nach dem Kriegsbeginn Anfang März war dieNestlé-Aktie zwischenzeitlich unter die Marke von 110 Franken gefallen. Seit den Ende April präsentierten Quartalszahlen, die in Bezug auf das organische Wachstum klar über den Erwartungen ausgefallen waren, hat der Titel wieder Auftrieb. Vor allem bei Wasser, Heimtiernahrung und Süsswaren setzte Nestlé im ersten Quartal mehr um.

Wie viele andere Unternehmen reagierte Nestlé mit den höheren Preisen auf steigende Kosten für Rohstoffe, Verpackung, Energie und Transport. "Die Kosteninflation steigt weiterhin kräftig an, weshalb im Verlauf des Jahres weitere Preisanpassungen und eindämmende Massnahmen erforderlich sein werden", erklärte Nestlé-Chef Mark Schneider. Auch Nestlé-Konkurrent Unilever hatte mit Preiserhöhungen für seine Produkte gestiegene Kosten wettgemacht und seinen Umsatz im ersten Quartal gesteigert.

Aus Gründen der grösseren Preismacht und geringeren Rezessionsrisiken stuft Goldman Sachs auch die Aktien von Barry Callebaut und Lindt mit "Kaufen" ein.

(cash, mit Material von AWP)