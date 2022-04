Im Zuge der Fokussierung siedelt Hochdorf die Bereiche Innovation und Verkauf zukünftig in der Geschäftsleitung an, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die beiden ehemaligen Nestlé-Kaderleute Gerina Eberl-Hancock und Lukas Hartmann werden neue Mitglieder der Geschäftsleitung.

Eberl-Hancock werde ab 1. Mai das Verkaufs- und Marketing-Team der Hochdorf-Gruppe führen und in ihrer Funktion als Chief Revenue Officer CRO die Geschäftsleitung ergänzen. Sie arbeitete unter anderem von 1997 bis 2020 in leitenden Führungspositionen im Marketing und Business Development bei Nestlé SA in der Schweiz, in Deutschland, den USA und in Nordafrika.

Lukas Hartmann werde als Chief Innovation Officer (CIO) die Abteilung "Innovation, Research & Development" übernehmen. Hartmann trat 2017 als Leiter Entwicklung Baby Care der Hochdorf-Gruppe bei. Zuvor arbeitete er unter anderem als Projektleiter in Forschung und Entwicklung bei Nestlé.

(AWP)