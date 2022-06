Die Aktie von Nestlé fällt im frühen Handel am Dienstag in einem leicht positiven Gesamtmarkt um 1,2 Prozent auf 111 Franken. Morgan Stanley senkte das Rating für Nestlé in einer Branchenstudie auf "Equal Weight" von zuvor "Overweight" und reduzierte das Kursziel auf 123 von 137 Franken.

Die defensiven Qualitäten des europäischen Basiskonsumgüter-Sektors werden laut Morgan Stanley in den kommenden Monaten auf eine harte Probe gestellt. Denn die hohen Bewertungen von einigen Aktien würden das Risiko einer schwächeren Konumentennachfrage noch nicht genügend berücksichtigen.

Der Kostendruck im Sektor dürfte gleichzeitig über dem Vor-Covid-Niveau bleiben, und auch die EBIT-Margen dürften sich möglicherweise bis 2024/2025 nicht auf Vorkrisenniveau erholen, so die US-Bank. Neben Nestlé stufte Morgan Stanley auch die Aktie von Henkel herunter.

Nestlé bleibt bei Morgan Stanley aber immer noch bevorzugter Titel im Bereich Nahrungsmittel. Das Unternehmen trifft laut den Analysten die richtigen Entscheidungen hinsichtlich Kapitalallokation und setzt diese auch effektiv um. Zudem verfüge der Konzern über eine bessere Preissetzungsmacht als die Konkurrenz.

Die Aktie von Nestlé hat in diesem Jahr 13 Prozent verloren. Das ist besser als der Swiss Market Index, der im gleichen Zeitraum 18 Prozent nachgegeben hat.

(cash)