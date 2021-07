Mit der Unterzeichnung des Vertrags wird Barry Callebaut zum exklusiven Schokoladenlieferanten für Atlantic Stark. Das serbische Unternehmen sei damit der erste Kunde aus der Region, den Bary Callebaut vollständig aus dem neuen Werk in Novi Sad beliefern wird, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Zu den finanziellen Details haben die beiden Vertragspartner Stillschweigen vereinbart.

Zum Lieferumfang gehört laut dem Communiqué auch Kakao aus dem "Cocoa Horizons"-Programm, dem Partner von Barry Callebaut für Nachhaltigkeitsinitiativen. "Mit der Cocoa Horizons-Zertifizierung von Barry Callebaut verschaffen wir nachhaltiger Schokolade in Südosteuropa mehr Aufmerksamkeit", wird Rogier van Sligter, Co-President EMEA von Barry Callebaut, in der Mitteilung zitiert. Zudem sei der Vertrag ein wichtiger Schritt, "die noch weitgehend gebundenen südosteuropäischen Märkte mit Schokolade und Compound-Schokolade zu beliefern", so van Sligter.

(AWP)