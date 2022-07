Der Rückkauf beginnt am 2. August und dauert bis spätestens Ende Juli 2024, wie einer Mitteilung von Lindt vom Dienstag zu entnehmen ist.

Der Verwaltungsrat des Unternehmens habe an seiner Sitzung vom (gestrigen) Montag beschlossen, ein solches Programm zu starten. Begründet wird es mit dem laufend hohen Free Cashflow, einer voraussichtlich positiven Nettoliquidität Ende 2022 und einer starken Bilanz. Für den Rückkauf soll für Namenaktien und Partizipationsscheine je eine separate Handelslinie an der Börse SIX Swiss Exchange eröffnet werden, heisst es weiter.

Der Verwaltungsrat plane, wie bereits bei früheren Aktienrückkaufprogrammen an künftigen Generalversammlungen die Kapitalherabsetzung durch Vernichtung der zurückgekauften Namenaktien und Partizipationsscheine zu beantragen.

Lindt & Sprüngli hat schon im letzten Jahr ein Aktienrückkaufprogramm gestartet, welches bis Ende 2022 geplant gewesen wäre. Dieses wurde jedoch bereits Mitte Juni abgeschlossen. Im Rahmen des Rückkaufs erwarb das Unternehmen seinerzeit total 629 Namenaktien und 65'014 Partizipationsscheine mit einem Gesamtvolumen von knapp 748 Millionen Franken.

