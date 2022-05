Durch den Kauf will NHSc sein Portfolio im Bereich Consumer Health in Brasilien erweitern, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Die Produktpalette von Puravida ergänze das Portfolio von Nestlé Health Science, das in Brasilien bereits Nahrungsergänzungsmittel zum Einnehmen, Proteinpulver und trinkfertige Getränke für die Ernährung anbiete, heisst es in der Mitteilung. Puravida bietet funktionale Lebensmittel wie Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, Superfoods und Snacks an und vertreibt diese via digitale Plattform. Das Unternehmen wurde laut der Mitteilung 2015 in São Paulo gegründet.

Die Übernahme muss nun noch von der brasilianischen Wettbewerbsbehörde (CADE) genehmigt werden und soll im zweiten Quartal 2022 über die Bühne gehen. Finanzielle Einzelheiten zur Transaktion machte Nestlé nicht.

