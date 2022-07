Die Nestlé-Gesundheitssparte Health Science (NHSc) schliesst mit dem kleinen französischen Biotechunternehmen Enterome eine Forschungspartnerschaft zur Entwicklung und Vermarktung neuer Immuntherapien für Nahrungsmittelallergien und entzündliche Darmerkrankungen.

Enterome mit Sitz in Paris erhält dafür laut einer Mitteilung vom Montag von der Nestlé-Tochter eine Vorauszahlung in Höhe von 40 Millionen Euro in bar und in Form von Eigenkapital. Darüber hinaus habe Enterome Anspruch auf klinische und Umsatz-Meilensteinzahlungen für jeden lizenzierten therapeutischen Kandidaten sowie auf Tantiemen aus dem Nettoumsatz. Enterome werde derweil für die Leitung der Wirkstoffforschung verantwortlich sein und die damit verbundenen Kosten tragen.

(AWP)