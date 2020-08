"In den kommenden Tagen" sei wohl mit einem konkreten Übernahmeangebot für den aus der Schweizer Hiestand hervorgegangenen Konzern zu rechnen.

Das kanadische Bäckereiunternehmen George Weston habe die Credit Suisse damit beauftragt, entsprechende Dokumente zu erarbeiten, berichtete die "Finanz und Wirtschaft" am Donnerstag unter Berufung auf gut informierte Quellen. Vor wenigen Tagen hatte bereits die Nachrichtenagentur Bloomberg George Weston als möglichen Käufer kolportiert.

Aryzta hatte am 20. Juli gemeldet, "gewisse Drittparteien" hätten unaufgefordert ihr Interesse am Kauf von Aryzta kundgetan. Allfällige Offerten würden bis zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 16. September geprüft.

Am Morgen hatte Aryzta Andreas Schmid für das Präsidium des Verwaltungsrates nominiert. Schmid soll Nachfolger von Gary McGann werden, der Mitte September zurücktreten will. Eine kritische Aktionärsgruppe rund um die Vermögensverwalter Veraison und Cobas, welche die Ansetzung der Generalversammlung durchgesetzt hatten, will hingegen den ehemaligen Hiestand-Chef Urs Jordi an der Spitze des Verwaltungsrates sehen.

(AWP)