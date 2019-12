Das US-Speiseeis-Geschäft geht für vier Milliarden Dollar an das zusammen mit dem Finanzinvestor PAI Partners betriebene Gemeinschaftsunternehmen Froneri, wie Nestle am Mittwoch mitteilte. Mit dieser Transaktion komme Froneri dem Ziel, weltweiter Eiscreme-Marktführer zu werden, einen großen Schritt näher. Froneri sei gegenwärtig in Europa, Lateinamerika, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Mit der Übernahme des Nestle-Geschäfts verstärke die Gesellschaft ihre Präsenz im größten Speiseeismarkt der Welt.

Das Speiseeisgeschäft von Nestle USA erwirtschaftete mit Marken wie Häagen-Dazs, Drumstick und Outshine 2018 einen Umsatz von 1,8 Milliarden Dollar und ist vor allem bei Edel-Eiscremes stark. Froneri kam auf rund 2,9 Milliarden Franken. Der Zusammenschluss dürfte im ersten Quartal 2020 abgeschlossen werden. Bei Nestle bleibe das Speiseeisgeschäfte in Kanada, Lateinamerika und Asien.

Schneider hat sich bereits von einer ganzen Reihe von schwächelnden Bereichen und Sparten getrennt, die nicht zum Kerngeschäft passen. Das Geld investiert der Manager in Wachstumsbereiche wie Kaffee, Babynahrung, Tiernahrung oder Wasser. Speiseeis sei ein wettbewerbsintensives Geschäft, erkläre Kepler Cheuvreux-Analyst Jon Cox. Traditionelle Markteintrittsbarrieren erodierten, Eigenmarkten gewännen Marktanteile und neue Vertriebskanäle seien am Entstehen. Der Konzernumbau stößt bei den Anlegern auf viel Zuspruch. Nestle hat an der Börse im laufenden Jahr fast ein Drittel zugelegt und ist inzwischen mehr als 300 Milliarden Franken wert.

(Reuters)