Der Lebensmittel-Weltmarktführer erwirbt nach Angaben vom Freitag für 5,75 Milliarden Dollar The Bountiful Company, einen Hersteller von Vitaminen, Mineralien und anderen Nahrungsergänzungsmittel. Nestlé hatte Anfang der Woche nach einem entsprechenden Medienbericht Übernahmeverhandlungen mit Bountiful bestätigt. Verkäufer ist der US-Finanzinvestor KKR.

Bountiful sei ein Marktführer im wachstumsstarken Bereich Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel, erklärte Nestlé. Der Konzern übernimmt die Kernmarken des Unternehmens und wollen diese in die Geschäftssparte Nestlé Health Science integrieren. Nicht Teil der Transaktion sind Sport- und Aktivnahrung sowie das Geschäft mit rezeptfreien Mitteln in Kanada. Die Übernahme soll in der zweiten Jahreshälfte vollzogen werden. "Diese Übernahme ergänzt unser bestehendes Portfolio an Gesundheits- und Ernährungsprodukten um weitere Marken und Absatzkanäle", erklärte Greg Behar, Leiter von Nestlé Health Science. "Sie macht Nestlé Health Science zur Branchenführerin in den Einzelhandelsketten, im Fachhandel sowie im Onlinehandel und im Verbraucher-Direktvertrieb in den USA."

Nestlé zufolge entspricht der Kaufpreis dem 3,1-fachen des Bountiful-Nettoumsatzes und dem 16,8-fachen des Betriebsgewinns (Ebitda). Einmalige Integrationskosten werden dem Konzern zufolge die zugrundeliegende operative Gewinnmarge im laufenden Jahr leicht schmälern. Die 1971 gegründete Bountiful beschäftigt mehr als 4500 Personen. Neben dem Hauptsitz auf Long Island bei New York ist die Firma auch an anderen US-Standorten sowie unter anderem in Kanada und Grossbritannien tätig.

Nestlé-Konzernchef Mark Schneider baut den Traditionskonzern seit längerem um und setzt dabei auf Trendprodukte wie vegane Burger und gesunde Nahrungsmittel, die mit Zukäufen ausgebaut werden. Dafür trennt er sich von schwächeren Bereichen und Sparten, jüngst etwa vom nordamerikanischen Wassergeschäft oder der chinesischen Yinlu-Marke.

(Reuters)