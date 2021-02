Das teilte der Konzern in der Nacht zum Mittwoch mit. "Dieser Verkauf ermöglicht es uns, ein stärker fokussiertes Geschäft rund um unsere internationalen Premium-Marken, lokale natürliche Mineralwässer und hochwertige, gesunde Flüssigkeitszufuhrprodukte zu schaffen", erklärte Konzernchef Mark Schneider den Schritt. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte Anfang des Monats bereits über die Verhandlungen berichtet.

Zuvor hatte Nestle im Juni mitgeteilt, dass der Konzern einen Verkauf von Teilen seiner Wassersparte in Nordamerika prüfe. Das Unternehmen will sein gesamtes Wasserportfolio bis 2025 klimaneutral stellen. Wasser-Anbieter waren angesichts von ökologischen Bedenken wie der Plastikmüll-Diskussion zuletzt in die Kritik geraten.

(Reuters)