Huang ist nicht die einzige Führungskraft aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, der in den letzten Jahren eine Sonderbehandlung genossen hat. Sam Altman widersetzte sich seinem eigenen Vorstand, um OpenAI zurückzugewinnen. Der Samsung-Chef Lee Jae-yong wurde wegen Bestechung und Unterschlagung verurteilt, erhielt jedoch eine Begnadigung durch den Präsidenten, ausdrücklich damit er ins Unternehmen zurückkehren konnte. Musk hat nicht nur die Bemühungen der Biden-Regierung, ihn zu zügeln, abgetan, sondern auch Millionen ausgegeben, um Trump zur Wahl zu verhelfen - und dann eine Stelle angenommen, um die Bürokratie auszumerzen, die es auf ihn abgesehen hatte.