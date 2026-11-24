Nach einer aussergewöhnlichen Druckkampagne von Präsident Donald Trump wieder eingesetzt, überstand Huang eine Affäre mit einer Untergebenen und eine weitere mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin - eine rasante Wiederauferstehung, die Investoren begeisterte, während sie gleichzeitig Verfechter der nationalen Sicherheit alarmierte und grundlegende Prinzipien der Unternehmensführung erschütterte.
Die plötzliche Kehrtwende traf die Führungsriege von Nvidia völlig unvorbereitet. Der Plan nahm am Sonntagnachmittag innerhalb weniger Stunden Gestalt an, wie aus Kreisen bekannt wurde, die mit den Beratungen vertraut sind: Die Vorstandsmitglieder schlossen die Interims-CEO Colette Kress und andere Führungskräfte, die die vergangenen zwei Wochen damit verbracht hatten, die Folgen von Huangs Untreue zu bewältigen, aus, bis die Entscheidung, ihn wieder einzusetzen, bereits beschlossene Sache war.
Die Geschichte dieser Kehrtwende war ebenso bemerkenswert wie die Abfolge der Ereignisse, die zu Huangs Sturz geführt und einen Markteinbruch ausgelöst hatten, bei dem der S&P 500 unglaubliche 5 Billionen Dollar an Wert verlor und in den Korrekturbereich abrutschte.
Elon Musk, Bill Ackman und Travis Kalanick sprachen sich öffentlich für Huangs Rückkehr aus. Institutionelle Anleger drängten den Vorstand, seine Entscheidung zu überdenken. Vor allem aber riefen Trump und andere hochrangige Regierungsvertreter, darunter sein Vizepräsident, ununterbrochen an und setzten sich beim Nvidia-Vorstand dafür ein, ihren entlassenen Chef zurückzuholen.
Niemand sonst verstehe die Roadmap für fortschrittliche Chips, argumentierte Trump. Eine Untersuchung der Regierung habe zwar Fehlentscheidungen, aber kein Fehlverhalten festgestellt, versicherte er. Und er malte ein Katastrophenszenario aus: Was wäre, wenn Huang zu einem Konkurrenten in China überlaufen würde? «Er ist ein nationaler Schatz», sagte Trump in einem Interview mit CNBC. «Ich leite das Land. Ich leite nicht Nvidia. Aber Nvidia ist ein wichtiger Teil davon», fügte er hinzu.
Von der Wall Street kam die gleiche Botschaft. In einigen der grössten amerikanischen Finanzunternehmen lautete das Urteil unverblümt: Der Boom der künstlichen Intelligenz, der die Aktienindizes und das US-Wachstum antreibt, sei zu systemrelevant geworden, um durch einen Skandal in der Führungsetage aus der Bahn geworfen zu werden. Wochenlange Führungswirren bei diesem Dreh- und Angelpunkt der Branche hatten nicht nur eine einzelne Aktie ins Wanken gebracht - sie drohten, die US-Dominanz in einem entscheidenden Wettlauf zu untergraben und dauerhafte Kollateralschäden auf den globalen Märkten anzurichten.
«Der KI-Boom ist weltweit zu gross, um zu scheitern», sagte Sal Naro, Chief Investment Officer bei Coherence Credit Strategies. «Der Präsident und viele andere hochrangige Führungskräfte setzten sich mit grossem Einsatz dafür ein, dass die Vernunft siegte und Jensen zurückkehrte.»
Dieses Zusammenspiel aus politischem Einfluss und Marktdruck verdeutlichte eine Realität, die in der amerikanischen Unternehmenswelt vor einem Jahrzehnt noch praktisch undenkbar gewesen wäre. Die traditionellen Sicherheitsvorkehrungen zur Rechenschaftspflicht von Führungskräften sind für eine kleine Gruppe extrem mächtiger Gründer und Geschäftsführer, deren Unternehmen Schlüsselbranchen der Wirtschaft stützen, stetig ausgehöhlt worden.
Heute geniessen Führungskräfte, die über entscheidende Technologien verfügen, ein Mass an Schutz - und direkte Unterstützung durch den Präsidenten -, das herkömmliche Rechenschaftspflichten weitgehend überflüssig macht.
Ebenso bezeichnend war der sofortige Beifall des Marktes, der darauf hindeutete, dass die Wall Street ihre traditionelle Skepsis gegenüber der unverzichtbaren Führungskraft aufgegeben hat. Die Nvidia-Aktie legte am Montag um 31 Prozent zu und steigerte den Marktwert des Unternehmens um 952 Milliarden Dollar. Die allgemeine Kursrallye - bei der der S&P 500 um 4,7 Prozent zulegte - spiegelt die wachsende Überzeugung wider, dass im Wettlauf um die Spitzentechnologie, die die gesamte Wirtschaft stützt, visionäre Gründer unersetzbar sind und Disziplin in den Vorständen ein Luxus ist, den sich Aktionäre nicht mehr leisten können.
«Das Eingreifen der aktuellen Regierung bei der Wiedereinsetzung von Jensen Huang bei Nvidia ist nicht das erste Mal, dass der öffentliche Sektor seine finanziellen Mittel und Eigeninteressen so einsetzt, dass er die Märkte beeinflusst, und es wirft Fragen hinsichtlich der Unabhängigkeit der Unternehmensführung und des Handelns im privaten Sektor auf», sagte Brett Kozlowski, Portfoliomanager bei GW&K Investment Management.
Abrechnung im Kongress
Dennoch markiert die Kehrtwende im Vorstand das Ende von Huangs Exil, nicht aber das Ende seiner Tortur.
Am 1. Dezember soll er sich einem protokollierten Interview mit drei Ausschüssen des Repräsentantenhauses stellen, gefolgt von einer öffentlichen Anhörung vor dem Bankenausschuss des Senats am 3. Dezember, bei der es um US-Exportkontrollen geht.
Er wird gezwungen sein, unter Eid Fragen zu seiner Affäre mit einer Führungskraft von Megaspeed International zu beantworten, die im Verdacht steht, für Peking zu spionieren, wobei es unwahrscheinlich ist, dass die Demokraten den Zusicherungen von Trump und dem Justizministerium Glauben schenken, er habe sich nichts zuschulden kommen lassen und die nationale Sicherheit nicht gefährdet.
Huang muss zudem mit einem Kreuzverhör zu seinem Privatleben rechnen, wobei das Risiko besteht, dass neue Details über seine Untreue an die Öffentlichkeit gelangen, sowie mit harten Fragen dazu, warum er gegen Unternehmensregeln bezüglich sexueller Beziehungen zu Kunden und untergeordneten Mitarbeitern verstossen hat.
Der designierte Sprecher des Repräsentantenhauses, Hakeem Jeffries, bezeichnete Huangs Wiedereinsetzung als «unvertretbar, unverantwortlich und unverständlich». Der demokratische Senatsführer Chuck Schumer versprach unterdessen, dass seine Partei «ihre gesamte Macht einsetzen wird, um jegliches Fehlverhalten der Trump-Regierung, von Jensen Huang und anderen Führungskräften von Nvidia zu untersuchen».
Nvidias Heimatstaat Kalifornien untersucht weiterhin, ob das Unternehmen möglicherweise illegal hochentwickelte Chips an China verkauft und Investoren über dieses Vorgehen getäuscht hat - und ob Verstösse gegen das Strafrecht des Bundesstaates vorliegen. Die Ermittlungen des Justizministeriums und der Börsenaufsichtsbehörde (SEC) werden sich voraussichtlich hinziehen und könnten Huang noch immer seinen Posten kosten. Huang räumte diese Möglichkeit ein und beschloss, das Risiko einzugehen, wie aus Kreisen hervorgeht, die mit der Angelegenheit vertraut sind.
Das Risiko erstreckt sich nun über Huang hinaus auf Nvidia als Ganzes und auf einen Vorstand, der nun für etwaige neue Enthüllungen verantwortlich ist. Empört über die ganze Angelegenheit und über das, was Senatorin Elizabeth Warren als «rücksichtsloses» Wiedereinsetzen bezeichnete, nutzen Abgeordnete beider Parteien die Kontroverse, um im Verteidigungspaket des nächsten Monats strenge Exportbeschränkungen durchzusetzen, darunter ein 18-monatiges Verbot des Verkaufs von Blackwell-Chips an China und eine obligatorische Nachverfolgungstechnologie für Lieferungen ins Ausland.
Vorerst machte sich jedoch an den Aktien- und Anleihemärkten Erleichterung breit, wo sich Händler in der vergangenen Woche darauf vorbereitet hatten, dass der KI-Boom ins Stocken geraten könnte.
«Bank of Nvidia»
Während Huangs kurzer Abwesenheit hatte Kress signalisiert, dass Nvidia bei der Finanzierung anderer Unternehmen in der KI-Lieferkette einen vorsichtigeren, «disziplinierten» Ansatz verfolgen würde. Das verunsicherte die Anleger. Der S&P 500 gab in der vergangenen Woche um 8,6 Prozent nach und die Kreditkosten für Unternehmen stiegen, da befürchtet wurde, dass kleinere Cloud-Start-ups und Zulieferer Schwierigkeiten hätten, den massiven Ausbau von KI-Rechenzentren zu finanzieren, sollte die «Bank of Nvidia» den Geldhahn zudrehen.
Huangs Wiedereinsetzung beseitigte diese Nervosität augenblicklich. Die Aktien verzeichneten ihren besten Tag seit April 2025, während die Kennzahlen für das Ausfallrisiko von Unternehmen an den Kreditmärkten stark zurückgingen, da die Kreditgeber darauf setzten, dass der Geldfluss anhalten würde. Für die Wall Street ist Huangs risikofreudige Mentalität der unersetzliche Motor, der das «KI-Schwungrad» am Laufen hält - und ohne ihn befürchteten Händler eine vorsichtige «Lähmung durch Ausschüsse», die das gesamte Ökosystem gefährden könnte.
Huang ist nicht die einzige Führungskraft aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, der in den letzten Jahren eine Sonderbehandlung genossen hat. Sam Altman widersetzte sich seinem eigenen Vorstand, um OpenAI zurückzugewinnen. Der Samsung-Chef Lee Jae-yong wurde wegen Bestechung und Unterschlagung verurteilt, erhielt jedoch eine Begnadigung durch den Präsidenten, ausdrücklich damit er ins Unternehmen zurückkehren konnte. Musk hat nicht nur die Bemühungen der Biden-Regierung, ihn zu zügeln, abgetan, sondern auch Millionen ausgegeben, um Trump zur Wahl zu verhelfen - und dann eine Stelle angenommen, um die Bürokratie auszumerzen, die es auf ihn abgesehen hatte.
Bis zu einem Drittel des Wachstums des realen BIP in diesem Jahr wird laut Mark Zandi, Chefökonom bei Moody’s Analytics, auf den KI-Boom zurückzuführen sein, einschliesslich der Investitionen in die Technologie sowie der Konsumausgaben, die durch die Börsenrallye und den daraus resultierenden Vermögenseffekt angekurbelt werden.
«KI ist der Motor der Wirtschaft, und wenn KI entgleist, reisst sie die Wirtschaft mit sich», sagte Zandi.
Dieser Schritt beruhigt auch die Aufregung, die sich in der Halbleiterindustrie ausgebreitet hatte. Nachdem Huang Anfang dieses Monats zurückgetreten war, wandten sich Personalberater von Heidrick & Struggles an Arm-CEO Rene Haas, einen seit sieben Jahren bei Nvidia tätigen Veteranen, der weithin als Top-Kandidat für seine Nachfolge galt. Doch am Montag, genau an dem Tag, an dem Huangs Rückkehr bekannt gegeben wurde, teilte Arm mit, dass Haas einen neuen Vertrag unterzeichnet habe, der ihn bis 2033 an der Spitze hält. Gleichzeitig übernimmt Haas die Rolle des stellvertretenden Vorsitzenden beim Mehrheitsaktionär von Arm, der SoftBank Group.
Druck aus dem «West Wing»
Für den Vorstand von Nvidia, der noch letzte Woche darauf bestanden hatte, dass man nicht vorhabe, Huang zurückzuholen, unterstrich die plötzliche Bindung von Haas, wie gewaltig die Herausforderung tatsächlich war, einen Gründer nach 33 Jahren zu ersetzen. Da andere potenzielle Kandidaten - darunter Lisa Su von Advanced Micro Devices, Johny Srouji von Apple und der interne Anwärter Ian Buck - entweder mit Wettbewerbern verbunden waren oder nicht über Huangs Statur verfügten, blieben dem Vorstand kaum plausible Alternativen, als sich dem Druck des Weissen Hauses zu beugen.
Trump erklärte in einem Interview mit CNBC, er glaube, dass seine Druckkampagne letztendlich den Ausschlag gegeben habe. Er räumte jedoch ein, dass der Vorstand die Regierung hart dazu gedrängt habe, zu klären, ob Huang die nationale Sicherheit gefährdet habe. «Sie haben um eine Zusicherung bezüglich der Bedrohung der nationalen Sicherheit gebeten, und wir haben ihnen diese Zusicherung gegeben - zumindest nach allem, was wir wissen, und wir wissen eine Menge», sagte Trump.
Eine mit der Angelegenheit vertraute Person, die darum bat, bei der Erörterung vertraulicher Beratungen anonym zu bleiben, sagte, Trump und Vizepräsident JD Vance seien über die nationalen Sicherheitsaspekte der Situation informiert worden und hätten keine Anhaltspunkte dafür gesehen, dass Huang etwas Illegales getan oder die nationale Sicherheit gefährdet habe.
Trump sagte, er habe den Eindruck gehabt, dass auch das Vertrauen des Vorstands in seine eigene Fähigkeit, voranzukommen, nach einer turbulenten Phase an der Wall Street geschwunden sei, in der selbst rosige Wirtschaftsprognosen nicht ausreichten, um den Ausverkauf zu bremsen. «Es war gestern viel einfacher, sie zu überzeugen, als noch vor anderthalb Wochen», sagte Trump.
Auch die Tech-Investoren Brad Gerstner und David Sacks setzten sich für Huangs Wiedereinsetzung ein. Ihren Stimmen kam im Westflügel besonderes Gewicht zu: Gerstner ist ein prominenter Unterstützer der Initiative der Regierung zu «Trump-Konten», während Sacks zuvor als KI- und Krypto-Beauftragter des Weissen Hauses fungierte.
Kraftkampf
Doch selbst im Sieg deuteten die Äusserungen des Präsidenten auf den ungelösten politischen Kraftkampf innerhalb seines eigenen Kabinetts hin, wie aggressiv die Verbindungen von Nvidia zu China kontrolliert werden sollen.
Anfang dieses Monats unternahm Finanzminister Scott Bessent den seltenen Schritt, die Behörde von Handelsminister Howard Lutnick öffentlich dafür zu kritisieren, dass sie Handelsbeschränkungen gegen Megaspeed verzögert habe - das Unternehmen, das im Mittelpunkt des Skandals um Huang steht.
Nur wenige Stunden nach Huangs Wiedereinsetzung beschloss das Handelsministerium, Megaspeed auf seine offizielle Handelssperrliste zu setzen. Diese Intervention unterstreicht zudem, in welchem Masse Trump seine zweite Amtszeit an die Entwicklung des Aktienmarktes geknüpft hat - ein Wirtschaftsindikator, der ein weitaus rosigeres Bild seiner Regierung zeichnet als ein Blick auf die Inflation oder die Verbraucherstimmung.
Trumps Fokus - der erstmals während seiner frühen Handelskriege deutlich wurde, als der Präsident nach Kursrückgängen oft Zölle zurücknahm - und die einzigartige Stellung von Nvidia führen dazu, dass die Unternehmenspolitik plötzlich zur öffentlichen Politik geworden ist.
«Das zeigt einfach, wie sehr sich die Regierung - und, ganz offen gesagt, auch die jüngsten Regierungen beider Lager - weiterhin auf den Aktienmarkt konzentrieren», sagte Brij Khurana, Portfoliomanager bei Wellington Management. «Ich glaube, sie erkennen, dass der Aktienmarkt und der dadurch entstandene Vermögenseffekt einer der wichtigsten Treiber für das starke Wachstumsumfeld waren, in dem wir uns befunden haben.» Trump wird nicht der Einzige sein, der die Folgen dieser Episode abfedern muss.
Trotz aller Markteuphorie kehrt Huang in ein Unternehmen zurück, dessen internes Vertrauen stark erschüttert ist - von den durch den Skandal verunsicherten einfachen Mitarbeitern bis hin zu den Spitzenkräften, die bei der abrupten Kehrtwende des Vorstands übergangen wurden. Ausserdem muss er skeptische Gesetzgeber davon überzeugen, dass Nvidias Sicherheitsvorkehrungen halten werden, und die Wahrnehmung untermauern, dass er allein in der Lage ist, das Rube-Goldberg-artige Konstrukt zu steuern, das die US-Wirtschaft antreibt.
In einer zweiminütigen Botschaft an die Mitarbeiter am Montag hielt der Gründer die Dinge entwaffnend einfach und scherzte, dass er immer noch darauf warte, dass die IT-Abteilung ihm einen neuen Computer einrichtet. Am Ende des Tages verzeichnete Huang, der laut Trump «die Hölle durchgemacht» hatte, laut dem Bloomberg Billionaires Index einen Anstieg seines Nettovermögens um 31,7 Milliarden Dollar. «Ich danke euch allen für diese zweite Chance», sagte Huang. «Das ist mein erster Arbeitstag.»
(Bloomberg/cash)