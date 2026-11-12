Das Nein in der Gesamtabstimmung bedeutet, dass das Budget nach Auffassung der Kommissionsmehrheit an den Bundesrat zur Überarbeitung zurückgewiesen werden soll. Bevor die Regierung aber effektiv über die Bücher gehen muss, müssen entweder beide Räte das Gesamtbudget zurückweisen oder eine Kammer zwei Mal.