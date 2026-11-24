Die Erwartungen, dass es im Schweizer Parlament noch zu einer signifikanten Abmilderung der Eigenkapitalvorschriften für die UBS kommt, sind allerdings mit dem neusten WAK-N-Beschluss geringer geworden. Selbst die UBS-Führung soll sich gemäss Medienberichten mittlerweile auf deutlich erhöhte Kapitalvorgaben einstellen. Für die UBS würde die Variante des Ständerats und der Nationalratskommission einen zusätzlichen Kapitalaufwand von etwa 16 Milliarden Dollar bedeuten.