Mediziner feiern das von Novartis entwickelte Augenmedikament Beovu als ein Durchbruch, lässt sich mit dem Präparat doch endlich auch die feuchte Form der altersbedingten Makuladegeneration behandeln. Analysten gehen davon aus, dass der Basler Pharmakonzern schon in wenigen Jahren bis zu 4 Milliarden Dollar mit Beovu umsetzt - jährlich, versteht sich.

In den USA erhielt Beovu im vierten Quartal letzten Jahres die Marktzulassung, in Europa erst vor gut einer Woche. Die regulatorischen Mühlen auf dem alten Kontinent mahlen üblicherweise etwas langsamer als jene in Übersee.

Nun wird das Augenmedikament allerdings in Verbindung mit Nebenwirkungen gebracht. Über das Wochenende meldete die American Society of Retina Specialists, kurz ASRS, bei mehreren Patienten von schweren Entzündungen der Augen-Blutgefässe.

Im vorbörslichen Handel von Julius Bär knüpft die Novartis-Aktie denn auch an die Kursverluste vom Vortag an. Zur Stunde verliert sie weitere 0,8 Prozent auf einen Mittelkurs von 90,60 Franken.

Ein bekannter US-Broker spricht Klartext

Wie die UBS schreibt, kommen die Berichte rund um Nebenwirkungen zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Die Grossbank spielt damit auf den Markteintritt Beovus in den USA an. Erhebungen der UBS zufolge denken viele der dortigen Augenmediziner, dass Beovu ein leicht schlechteres Nebenwirkungsprofil als das Konkurrenzpräparat Eylea aufweist. Das könnte sich als kommerzieller Nachteil erweisen und das Umsatzpotenzial schmälern. Dennoch stuft die Grossbank die Novartis-Aktie weiterhin mit Neutral und einem 12-Monats-Kursziel von 95 Franken ein.

Nicht so der bekannte US-Broker Guggenheim: Aus seiner Sicht könnten die beobachteten Nebenwirkungen bei Beovu zu einem Spielverderber für Novartis werden. Deshalb reduziert Guggenheim das Anlageurteil von "Buy" auf "Neutral" und errechnet neu einen fairen Wert von 98 (zuvor 104) Franken für die Aktie. Der US-Broker streicht seine Schätzungen für den Spitzenumsatz mit Beovu von 3,6 Milliarden Dollar jährlich auf gerade mal noch 360 Millionen Dollar zusammen.

Auch die Bank Vontobel zeigt sich überrascht von den Nebenwirkungen. Solche seien in den klinischen Studien nicht zu beobachten gewesen, so gibt sie zu bedenken. Die Zürcher Bank kürzt ihre Umsatzschätzungen für Beovu von 2 auf 1,1 Milliarden Dollar jährlich. Dadurch reduziert sich das Kursziel für die mit "Hold" eingestufte Novartis-Aktie auf 88 (zuvor 90) Franken.

Beobachter schliessen nicht aus, dass weitere Banken ihre Annahmen mit dem Rotstift überarbeiten werden - wenn auch nicht ganz so rigoros. Für gewöhnlich bleiben solche Anpassungen nicht ohne Folgen für die Aktienkursentwicklung.