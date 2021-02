Der Baustoffhersteller LafargeHolcim blickt auf ein schwieriges Schlussquartal zurück. Die negative Wechselkursentwicklung belastet den Umsatz im Jahresvergleich mit gut 10 Prozent, den wiederkehrenden Betriebsgewinn (EBIT) sogar mit fast 13 Prozent.

Nur dank rigorosen Sparbemühungen ist es dem Weltmarktführer aus Jona mit einem wiederkehrenden Betriebsgewinn in Höhe von 1,04 Milliarden Franken möglich, die bei 972 Millionen Franken liegenden Analystenschätzungen zu übertreffen. Gut kommt auch der rekordhohe freie Cashflow an. Dieser ist deutlichen Fortschritten beim Umlaufvermögen geschuldet.

Überschattet wird das Ganze allerdings von eher vorsichtigen Gewinnvorgaben für dieses Jahr. Das Unternehmen geht von einem eher etwas enttäuschenden Wachstum beim wiederkehrenden Betriebsgewinn (EBIT) von mindestens 7 Prozent aus.

Im vorbörslichen Handel von Julius Bär wird die LafargeHolcim-Aktie denn auch mit einem Minus von 0,3 Prozent auf einen Mittelkurs von 51,25 Franken abgestraft. Schuld tragen mitunter die schwachen Vorgaben aus New York.

Steigende Dollar-Zinsen sollte der Aktie Auftrieb verleihen

Morgan Stanley beurteilt den vorliegenden Zahlenkranz als solide und gewinnt insbesondere den Fortschritten beim freien Cashflow positive Aspekte ab. Versöhnliche Worte findet die US-Investmentbank für die zukunftsgerichteten Aussagen. Diese bewegen sich ihres Erachtens im Rahmen der Erwartungen. Morgan Stanley preist die LafargeHolcim-Aktie mit "Overweight" und einem Kursziel von 63 Franken an.

Alleine seit Montag stieg der Aktienkurs von LafargeHolcim um fast 4 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Mitte Januar. Händlern zufolge verliehen zuletzt insbesondere die steigenden Zinsen in New York dem Baustoffhersteller an der Börse Rückenwind. Denn die Aktie zählt zu den Substanzwerten. Und diese profitieren bekanntlich von steigenden Zinsen.

LafargeHolcim gilt als Liebling der Banken und ihrer Analysten. Wie Erhebungen der Nachrichtenagentur AWP zeigen, empfehlen nicht weniger als 19 von 21 Banken die Aktie des Weltmarktführers zum Kauf. Das höchste Kursziel hat mit 67 Franken die Deutsche Bank ausstehend. Sie traut der Aktie aus heutiger Sicht einen weiteren Anstieg um fast 30 Prozent zu. Der Durchschnitt aller Kursziele liegt rund 10 Franken unter den genannten 67 Franken.