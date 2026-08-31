Jüngster Auslöser für die Nervosität an den Anleihemärkten sind Äusserungen von US-Notenbankchef Kevin Warsh. ‌Dieser hatte signalisiert, dass die Zinsen weiter steigen müssten, sollte die Inflation über ‌dem Zielwert bleiben. Zudem trieben geopolitische Spannungen den Ölpreis ​nach oben. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 89,80 Dollar. Zuvor hatten die USA einen Angriff auf eine iranische Insel in der Strasse von Hormus gemeldet, woraufhin Teheran nach eigenen Angaben mit Gegenangriffen reagierte.