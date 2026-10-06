Dazu beigetragen haben wohl Nachrichten wie jene zur Zwangsverwaltung des Nestlé-Geschäfts in Russland. Dies aber kann kaum darüber hinwegtäuschen, dass die anhaltende Börsenschwäche des Lebensmittelkonzerns auch andere Gründe hat, die den Anlegerinnen und Anlegern Geduld abverlangen. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) schreibt in ihrer Notiz von Anfang Oktober denn auch von einem mehrjährigen Umsetzungsprozess, in dem sich das Unternehmen befinde. Wohl seien richtige Massnahmen eingeleitet worden, doch «gleichzeitig müssen die Verschuldung (ND/EBITDA 2026E 2.9x) reduziert, Wachstumsfelder gestärkt und Rückstände aufgeholt werden», so der zuständige Analyst, Gian Marco Werro. Seiner Ansicht nach müsste Nestlé für eine höhere Bewertung mehr Dynamik beim EBIT-Wachstum entfalten.