Mit dem jüngsten Kursrückgang befindet sich die Nestlé-Aktie fast wieder auf dem Niveau vom 23. Juli, als die Aktien nach der Bekanntgabe der Halbjahresresultate um 8 Prozent einbrachen. Zwar gab Nestlé damals (nach langen Verhandlungen) den Teilverkauf des Wassergeschäftes bekannt - aber vielen Investoren fehlten die «positiven Überraschungen». So lagen die Resultate im Rahmen der Erwartungen, der Ausblick war verhalten.