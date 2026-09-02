Auch die UBS verweist auf die schwache Entwicklung seit der Übernahme. So sei der US-Marktanteil im Vitamingeschäft von rund 10 Prozent in den Jahren 2020 bis 2022 auf 7,6 Prozent im September 2024 gesunken. Der Verkaufspreis entspricht lediglich dem 0,8-Fachen des Jahresumsatzes. Die Verschuldung werde durch den Erlös nur geringfügig reduziert.