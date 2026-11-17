Die Aktie von Nestlé schloss am Montag 0,46 Prozent höher bei 88,12 Franken. Das ist der höchste Stand seit Mai 2025, als der Titel 88,55 Franken erreichte.
Die nächste Marke, die es für den Nahrungsmittelhersteller an der Börse zu knacken gilt, ist das Niveau von 91,55 Franken vom März desselben Jahres.
Nestlé profitiert wie andere Aktien mit defensivem Charakter seit einiger Zeit von einer grossen Sektorrotation an den Aktienmärkten. Die Investoren trennen sich von Technologieaktien, insbesondere im Chip-Sektor, und wechseln zu Unternehmen, deren Geschäftsmodelle weitgehend unabhängig von der allgemeinen Konjunkturlage funktionieren. Da sie Produkte und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs herstellen, bleiben ihre Umsätze, Gewinne und Dividenden auch in wirtschaftlich unsicheren Phasen einigermassen stabil.
Die Nachfrage nach Defensiv-Titeln gerade im Nahrungsmittelsektor beschränkt sich denn auch nicht auf Nestlé. Die Aktie des britischen Konsumgüterherstellers Unilever hat seit Anfang Juni 24 Prozent zugelegt und befindet sich auf dem höchsten Stand seit März. Noch heftiger ist der Anstieg beim französischen Lebensmittelkonzern Danone, allerdings von tiefem Niveau: Der Titel hat in den letzten sechs Wochen 23 Prozent zugelegt.
Nestlé profitierte zuletzt aber auch von einer verbesserten operativen Leitung. Das Unternehmen hatte im dritten Quartal 2026 deutlich mehr Produkte verkauft und die Erwartungen des Marktes übertroffen, wie die Quartalszahlen von Ende Oktober zeigten. Analysten sprachen von einer Trendwende. So hielt die US-Bank JPMorgan nach vier Jahren mit praktisch stagnierenden Absatzmengen bei Nestlé eine nachhaltige Verbesserung für möglich.