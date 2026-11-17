Die Nachfrage nach Defensiv-Titeln gerade im Nahrungsmittelsektor beschränkt sich denn auch nicht auf Nestlé. Die Aktie des britischen Konsumgüterherstellers Unilever hat seit Anfang Juni 24 Prozent zugelegt und befindet sich auf dem höchsten Stand seit März. Noch heftiger ist der Anstieg beim französischen Lebensmittelkonzern Danone, allerdings von tiefem Niveau: Der Titel hat in den letzten sechs Wochen 23 Prozent zugelegt.