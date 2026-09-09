Mit dem Ausbau reagiert Nestlé auf die gestiegene Nachfrage nach qualitativ hochwertiger Tiernahrung, wie es in einer Mitteilung am Mittwoch hiess. Konkret geht es um Tierfutterangebote, die unter der Marke Purina zusammengefasst sind. Dazu gehören Marken wie Felix, Friskies, Pro Plan oder Purina One. Dabei sind Investitionen in Höhe von rund 157 Millionen Franken geplant.