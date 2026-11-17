Die Frauen ​gehören zu tausenden anderen, die die Firmen verklagt haben. Sie werfen ihnen vor, durch die jahrelange Nutzung der Produkte an gynäkologischen Krebsarten erkrankt zu sein. Die Haarglätter, die unter Namen ‌wie Dark and Lovely oder Optimum vertrieben werden, versprechen eine dauerhafte Glättung von krausem Haar und richten sich vor allem ​an schwarze Frauen. Bei den Fällen am Montag ​ging es um die ersten, ​die vor Gericht verhandelt wurden.