Die Einigung sei am Montag während eines Prozesses in Chicago erzielt worden, teilten die Anwälte der Klägerinnen mit. Die Höhe der Vergleichssumme sei vertraulich.
Die Frauen gehören zu tausenden anderen, die die Firmen verklagt haben. Sie werfen ihnen vor, durch die jahrelange Nutzung der Produkte an gynäkologischen Krebsarten erkrankt zu sein. Die Haarglätter, die unter Namen wie Dark and Lovely oder Optimum vertrieben werden, versprechen eine dauerhafte Glättung von krausem Haar und richten sich vor allem an schwarze Frauen. Bei den Fällen am Montag ging es um die ersten, die vor Gericht verhandelt wurden.
L'Oreal erklärte, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Verbraucher hätten höchste Priorität. Das Unternehmen sei weiterhin von der Sicherheit seiner Haarpflegeprodukte der Marke SoftSheen-Carson überzeugt. Der Konzern befolge in jedem Markt strikt alle Vorschriften, und die Produkte unterlägen stets einer strengen wissenschaftlichen Sicherheitsbewertung.
Die ersten Klagen waren eingereicht worden, nachdem die nationalen Gesundheitsinstitute der USA (NIH) im Jahr 2022 eine Studie veröffentlicht hatten. Demnach war das Risiko, an Gebärmutterkrebs zu erkranken, bei Frauen, die die Produkte mehrmals im Jahr verwendeten, mehr als doppelt so hoch. L'Oreal hatte erklärt, die Studie belege keinen ursächlichen Zusammenhang.
Nestlé hält rund 20 Prozent an LOreal.
(Reuters/cash)