Die Luxussparte, die mehr als ein Drittel zum Konzernumsatz beisteuert, wuchs auf vergleichbarer Basis ‌um sieben Prozent und übertraf damit die Prognose von 4,5 Prozent deutlich. Getrieben wurde diese Entwicklung durch eine hohe Nachfrage nach Düften und ein beschleunigtes Umsatzwachstum in ​China. ​Dort wächst der Kosmetikmarkt nach zwei ⁠Jahren des Rückgangs wieder, da Verbraucher aus der ​Mittelschicht ihre Ausgaben von Einstiegsluxusgütern ⁠auf hochwertige Kosmetik verlagern.