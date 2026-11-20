In dem neuen Zentrum arbeiten zum Start rund 60 Personen, wie eine Nestlé-Sprecherin der Nachrichtenagentur AWP am Freitag in Orbe sagte. Mittelfristig dürfen es mehr werden. Der Nahrungsmittelreise arbeitet dabei unter anderem mit dem US-Tech-Giganten Microsoft oder der Roboterfirma Boston Dynamics zusammen.