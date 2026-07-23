Analysten zeigten sich in einer ersten Reaktion grundsätzlich zufrieden mit den präsentierten Halbjahresresultaten. Die Umsatzentwicklung wird für gut befunden. Einzig in Bezug auf das Volumenwachstum gibt es gewisse Vorbehalte, hat sich dieses im zweiten Quartal doch nicht ganz so wie erhofft belebt. Dank Preiserhöhungen bewegt sich das organische Umsatzwachstum in den ersten sechs Monaten dieses Jahres dennoch im Rahmen der Erwartungen.