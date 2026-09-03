Daneben investiert Nestlé in sein bestehendes Werk für Ernährungs- und Gesundheitsprodukte in Araçatuba. Dort stellt der Konzern unter anderem Säuglings-, medizinische und Erwachsenennahrung her. Zudem sollen die Lieferketten für wichtige Zutaten ausgebaut werden. So will Nestlé die Produktion von Molke, einem wichtigen Bestandteil von Säuglingsnahrung, bis 2029 um 15 Prozent erhöhen.