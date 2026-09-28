Russlands Präsident Wladimir Putin hatte Mitte September zwei russische Nestlé-Gesellschaften unter eine vorübergehende externe Verwaltung gestellt. Die operative Kontrolle ging damit an die weitgehend unbekannte Gesellschaft L.E.V. Management über. Hinter der Firma steht laut Medienberichten ein General des russischen Innenministeriums. Die Eigentumsrechte verbleiben formal bei Nestlé. Es handelt sich den Behörden zufolge nicht um eine Verstaatlichung.