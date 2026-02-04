Überschattet ​wird der Fall von Ermittlungen der französischen ‌Justiz. Diese prüft einen ‍möglichen Zusammenhang zwischen dem Tod zweier Säuglinge und zurückgerufenen Guigoz-Produkten, wie die ​Staatsanwaltschaft mitteilte. Das französische Gesundheitsministerium und Nestle erklärten jedoch, es gebe zum jetzigen Zeitpunkt keine Beweise für einen ‌solchen Zusammenhang. Ergebnisse würden in ⁠den kommenden Tagen erwartet.