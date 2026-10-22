Russlands Präsident Wladimir Putin hatte Mitte September zwei russische Nestlé-Gesellschaften unter eine vorübergehende externe Verwaltung gestellt. Die Kontrolle ging an die Gesellschaft L.E.V. Management über. Hinter der Firma steht laut Medienberichten ein General des russischen Innenministeriums. Nestlé bleibt zwar formal Eigentümerin, kann aber nicht mehr selbst über das Geschäft bestimmen. Der Konzern betreibt in Russland sechs Fabriken und beschäftigt rund 7000 Personen.