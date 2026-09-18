Nestlé betreibt in Russland insgesamt sechs Produktionsstandorte. Hergestellt werden unter anderem Kaffee, Schokolade und andere Süsswaren, Babynahrung und Tierfutter. Nestlé Kuban betreibt in Timaschewsk in der Region Krasnodar in der Schwarzmeer-Region eine der weltweit grössten Fabriken von Nestlé für löslichen Kaffee. Dort wird unter anderem Nescafé produziert.