«Trotz umfangreicher Bemühungen, den Zustand der Fabrik zu begutachten und sie wieder instand zu setzen, kamen wir letztendlich zum Schluss, dass der Betrieb in Dosquebradas nicht sicher und nachhaltig gewährleistet werden kann», hiess es weiter. Das nationale Vertriebszentrum in Dosquebradas werde weiter bestehen und bleibe eine wichtige Drehscheibe für das Geschäft in Lateinamerika. Und das Werk in Bugalgrande wird Nestlé wieder aufbauen.