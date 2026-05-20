Nestlé sieht darin für sich ein neues Wachstumssegment. «Was als Bewegung in den Coffeeshops begann, wurde von der Generation Z zu einem echten Massenphänomen», sagte Guillaume Savoy, Leiter Kaffee bei Nestlé Schweiz. Der Trend werde stark durch internationale Coffee-Shop-Ketten getrieben. Besonders in Asien sei der Trend stark, hiess es.