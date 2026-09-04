Der geplante Schokoladenpark soll in den kommenden Jahren in Broc entstehen und laut Boehm vollständig von lokalen Investoren finanziert und realisiert werden. Insgesamt sind Investitionen von rund 400 Millionen Franken vorgesehen. Davon entfallen etwa 200 Millionen auf den eigentlichen Cailler-Schokoladenpark und weitere 200 Millionen auf Infrastruktur wie Hotels, eine Tiefgarage mit 700 Plätzen und eine Seilbahn.