Die Produktlinie Solgar Prime soll noch 2026 in den USA und Europa auf den Markt kommen, wie Nestlé am Montag mitteilte. Die Expansion nach Asien ist für 2027 geplant. Zum Sortiment gehören ein Kreatinpulver zur Unterstützung von Muskelkraft und Beweglichkeit sowie ein Präparat mit Biotin und Zink für das Haarwachstum.