Für Schwung sorgten vor allem eine Erholung im Tierfuttergeschäft, eine gute Entwicklung bei Nahrungsmitteln und Snacks wie Maggi-Würze und Kitkat sowie das Wassergeschäft, das vom heissen Sommer profitierte. Dabei war das Mengenwachstum breit abgestützt: In sämtlichen Weltregionen und global geführten Geschäftsbereichen legten die Absatzmengen zu.