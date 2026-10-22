Für die Bank Vontobel sind die Drittquartalszahlen ebenfalls ein «weiterer Beleg für die operative Erholung». Vontobel betont vor allem die RIG-Entwicklung. Wachstumstreiber seien dabei vor allem die Bereiche Tiernahrung und Wasser gewesen, dagegen hätten Kaffee und insbesondere Nutrition enttäuscht. Die bestätigte Jahresprognose mit einem organischen Wachstum von 3 bis 4 Prozent und einer stabilen Marge im zweiten Halbjahr entspreche derweil den Erwartungen.