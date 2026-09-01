Das im Tiefkühlpizza-Bereich von Nestlé und PAI gegründete Joint-Venture-Unternehmen European Pizza Group (EPG) wolle den Zukauf demnächst über die Bühne bringen, hiess es weiter. Laut den Quellen beläuft sich der Kaufpreis voraussichtlich auf über 300 Millionen britische Pfund. Allerdings seien auch noch andere Bieter mit im Übernahmerennen dabei.