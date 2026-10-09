Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé will seine Investitionen in Mexiko laut Angaben der dortigen Regierung auf zwei Milliarden US-Dollar verdoppeln. Die Investitionen sollen während der sechsjährigen Amtszeit der derzeitigen Regierung erfolgen, wie die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum nach einem Treffen mit Nestlé-Chef Philipp Navratil am Freitag auf der Plattform X mitteilte.