Mutmassliche Vorfälle vor über 7 Jahren

Der texanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton hatte vergangene Woche Klage gegen Gerber und Nestlé USA eingereicht. Er wirft ihnen vor, Eltern über gefährliche Schwermetallwerte in Babynahrung getäuscht zu haben. Die beanstandeten Untersuchungen von Inhaltsstoffen betreffen insbesondere die Jahre 2017 bis 2019. Zudem verweist die Klage auf überhöhte Arsenwerte in zwei Reisbrei-Proben aus dem Jahr 2021.