Die Erlöse ‌stiegen in den vergangenen drei Monaten um ​knapp zwölf Prozent auf 12,87 Milliarden Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatten sie um 17,2 Prozent zugelegt. Eine Beschleunigung des Wachstums ist vorerst nicht in Sicht. Der US-Konzern erwartet für das Schlussquartal 2026 ein Plus von zwölf Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar. Der Reingewinn sprang zwar um knapp ‌30 Prozent auf 0,87 Dollar je Aktie, der Hauptgrund hierfür waren jedoch verschobene Ausgaben. Im vierten Quartal dürfte das Nettoergebnis bei 0,67 Dollar je Aktie liegen. Analysten hatten mit 0,73 Dollar je ​Aktie gerechnet.