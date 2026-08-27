Dänemarks Regierungschefin Frederiksen verwies ‌bei dem gemeinsamen Auftritt vor der Presse im Bundeskanzleramt auf die veränderte Sicherheitslage in Europa. Russland sei eine Bedrohung und stelle den Westen auf die Probe, fast täglich gebe es hybride Angriffe. Der EU-Haushalt müsse daher der europäischen Verteidigung, dem Schutz der Aussengrenzen und der Ukraine Vorrang ​einräumen. Der vorgeschlagene Zuwachs sei zu hoch. Finnlands Ministerpräsident Orpo forderte, die Mittel dort einzusetzen, wo sie ​die grösste Wirkung erzielten. Orpo verwies auf die besondere Lage seines Landes, ​das eine 1340 Kilometer lange Grenze zu Russland hat. Diese neue Realität an der Aussengrenze müsse sich im EU-Budget widerspiegeln.