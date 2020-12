Käufer sei ein deutsches Family Office, heisst es in der Mitteilung vom Freitag. Dieses lege den Fokus auf ein langfristiges Engagement in der Bio-Lebensmittelbranche. Für Hochdorf habe das Unternehmen indes mit der Aufgabe des Geschäftsbereichs Cereals & Ingredients an strategischer Bedeutung verloren.

In den letzten Monaten hat Hochdorf die Restrukturierung stark voran getrieben und sich von Beteiligungen wie Pharmalys getrennt oder verlustbringende Tochterfirmen geschlossen. Ab Anfang 2021 könne sich das Unternehmen nun ganz auf die Bereiche Baby Care und Dairy Ingredients konzentrieren, heisst es abschliessend.

(AWP)