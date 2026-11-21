Die Invalidenversicherung wird für SP-Sozialministerin Elisabeth Baume-Schneider (62) immer mehr zum grossen Sorgenkind. Vergangenes Jahr lag die Sozialversicherung mit über 200 Millionen Franken im Minus. Schon dieses Jahr ist es mit über 400 Millionen Franken doppelt so hoch. Und in den kommenden Jahren steigen die Betriebsdefizite weiter an – auf bis zu 1,8 Milliarden Franken im Jahr 2040.