Wie sie den Zinspfad darüber hinaus gestalten wird, bleibt für viele Marktteilnehmer unklar. «Es erscheint wenig sinnvoll, in einem Umfeld, in dem die Inflation primär angebotsgetrieben und damit ausserhalb der ‌Einflusszone der Notenbank liegt, die Geldpolitik noch restriktiver zu gestalten», warnt Eckhard Schulte, Chef von MainSky Asset Management. Diese Zinserhöhung könne die Wirtschaft womöglich verkraften, weitere Schritte dürften die zyklische Konjunkturerholung in der Euro-Zone jedoch abwürgen, ergänzt er. Die Strategen der Helaba gehen von einer längeren Handlungspause der EZB aus. «Sie hat bereits viel erreicht, indem sie die Inflationsrisiken früh erkannt und zügig angegangen ist – anders als 2021/22.»