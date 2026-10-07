Die Aktien von Lonza notierten am Dienstag bis zu 3,0 Prozent höher bei 591,80 Franken und führten damit zeitweise den Leitindex SMI an. Seit Jahresbeginn schwankte die Aktie zwischen 466,70 und 593,80 Franken. Insgesamt gewann die Aktie des Basler Pharmazulieferers in diesem Zeitraum 6,9 Prozent dazu.
«Lonza ist durch mehrere sich überschneidende Vereinbarungen vollständig in die Produktionslieferkette von Vaxcyte eingebunden», erläutert ein Analyst von RBC Capital Markets. Laut RBC soll der Impfstoff einen jährlichen Spitzenumsatz von 4 Milliarden US-Dollar erreichen, wobei ein Marktstart vor 2028 unwahrscheinlich sei. Für Lonza sei dabei ein Umsatz von in der Spitze 400 bis 550 Millionen US-Dollar möglich.
Im Fokus steht zudem der Capital Markets Day (CMD) von Lonza am 13. und 14. Oktober, wo das Unternehmen auch seine Zahlen fürs dritte Quartal präsentiert. Laut einem Bericht der UBS dürften die mittelfristigen Ziele von Lonza dabei unverändert bleiben – bei einem organischen Wachstum von 10 bis 13 Prozent. Verbesserungen erwarten die Analysten der UBS beim freien Cashflow. Dieser dürfte durch den besseren operativen Cashflow sowie die gesunkene Investitionsquote weiter steigen.
Laut dem UBS-Bericht dürfte die Veranstaltung «in Ermangelung von Änderungen am Wachstums- und Margenausblick kaum Konsensrevisionen auslösen». Dennoch soll sich der CMD positiv auf die Stimmung auswirken: Laut den Analysten soll der Event die Anleger bezüglich Lonzas branchenführender Position und langfristiger Wachstumssichtbarkeit bestärken.
Vom CMD erwarten die Analysten zudem, dass das Management von Lonza die Strategieumsetzung erörtert. Zudem soll es einen vertieften Einblick in die Division «Integrated Biologics» geben. Die UBS bleibt bei ihrer Kaufempfehlung und dem Kursziel von 685 Franken.
Damit liegt die Bank ziemlich genau beim durchschnittlichen Kursziel, das laut AWP-Analyser bei 687,87 Franken steht – und dabei deutlich über dem Drei-Jahres-Hoch von 613 Franken. 18 Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf, ein Analyst stuft sie als neutral ein. Verkaufsempfehlungen gibt es keine.