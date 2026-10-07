Im Fokus steht zudem der Capital Markets Day (CMD) von Lonza am 13. und 14. Oktober, wo das Unternehmen auch seine Zahlen fürs dritte Quartal präsentiert. Laut einem Bericht der UBS dürften die mittelfristigen Ziele von Lonza dabei unverändert bleiben – bei einem organischen Wachstum von 10 bis 13 Prozent. Verbesserungen erwarten die Analysten der UBS beim freien Cashflow. Dieser dürfte durch den besseren operativen Cashflow sowie die gesunkene Investitionsquote weiter steigen.