«Ziel ist es, die Bemühungen der USA und ​ihrer Verbündeten zu durchkreuzen, die weltweiten Ölpreise zu senken», erklärte einer der iranischen Insider. Dabei habe ​die Führung in Teheran die Zwischenwahlen zum US-Kongress Anfang November im Blick. Trumps Republikaner bekommen Umfragen zufolge im Wahlkampf den Unmut der Amerikaner über hohe Spritpreise an den Tankstellen zu spüren. Das soll ‌nach dem Willen der Iraner auch so bleiben: «Gerade wenn sie glauben, dem Punkt näherzukommen, an dem die Preise fallen, werden wir sie davon abbringen. Das ist ein Schachspiel.» Über die Strasse von Hormus wurde in Friedenszeiten etwa ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssigerdgashandels abgewickelt.