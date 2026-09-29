Der jüngste von den Schweizer Gesetzgebern verabschiedete Vorschlag zur Kapitalreform würde den Gewinn pro Aktie der UBS um 9 Prozent verringern, wie Analysten von RBC schätzten. Der Plan, dem der Ständerat letzte Woche zustimmte, verlangt von der UBS, die ausländischen Einheiten zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital (CET1) zu unterlegen. Der Vorschlag des Bundesrats hatte noch eine Absicherung von 100 Prozent vorgesehen.