Sie erwarte, dass sich die neuen Mittelfristziele der Zurich Insurance Group nur leicht von den Zielvorgaben für die letzten drei Jahre unterscheiden, so schrieb Vontobel im Vorfeld des diesjährigen Investorentages. Mit dieser Erwartungshaltung befand sich die Zürcher Bank in guter Gesellschaft. Andere Banken teilten diese Ansicht.

Doch es sollte alles ganz anders kommen: Im Vorfeld des Investorentages wartet der führende Versicherungskonzern am frühen Donnerstagmorgen mit "ehrgeizigen" neuen Mittelfristzielen auf. Die operative Eigenkapitalrendite soll bis Ende 2022 auf über 14 (bisher 12) Prozent steigen und der Gewinn je Aktie jährlich um mindestens 5 Prozent wachsen.

Dass die Zurich Insurance Group den Aktionären weiterhin 75 Prozent des Jahresgewinns ausschütten will, lässt auf ein Dividendenwachstum in ähnlicher Höhe schliessen. Sowieso will das Unternehmen über die nächsten drei Jahre Barmittel in Höhe von insgesamt 11,5 (bisher 9,5) Milliarden Dollar anhäufen. Sollte die sogenannte Z-ECM-Quote über den Zielkorridor von 100 bis 120 Prozent zurückfinden, könnte sogar eine Sonderdividende oder ein Aktienrückkaufprogramm ein Thema werden.

Steigt die Aktie auf ein neues Mehrjahreshoch?

Wie aus Analystenkreisen verlautet, strotzt der Versicherungskonzern nur so vor Zuversicht und Selbstverstrauen. Noch muss sich allerdings zeigen, ob die Analysten ihre Gewinn- und Dividendenerwartungen auf Basis der vorliegenden Mittelfristziele auch wirklich erhöhen oder nicht doch erst einmal abwarten. Angesichts des beeindruckenden Leistungsausweises der letzten Jahre ist gut möglich, dass einige Analysten dem Unternehmen Vorschusslorbeeren verleihen.

Die "ehrgeizigen" neuen Mittelfristziele verschaffen der Zurich-Aktie im vorbörslichen Handel von Julius Bär einen Kurssprung. Zur Stunde gewinnt sie 2,1 Prozent auf einen Mittelkurs von 394,25 Franken. Das liegt sogar etwas über dem bisherigen Mehrjahreshoch von Ende Oktober bei 394 Franken. Letztmals notierte die dividendenstarke Aktie im Frühsommer 2007, unmittelbar vor Ausbruch der Finanzkrise, auf dem aktuellen Kursniveau.

Beobachter glauben denn, dass die Aktie im Laufe des Donnerstag gegebenenfalls sogar auf über 400 Franken vorstossen könnte.