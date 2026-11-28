Für Verwirrung beim Verkaufsstart sorgte ausgerechnet jener virtuelle Warteraum, mit dem Swissmint einen möglichst reibungslosen Verkauf sicherstellen wollte. Am oberen Rand der Website wurde den Kaufwilligen mitgeteilt, dass sie die Seite schliessen könnten, ohne ihren Platz in der Warteschlange zu verlieren. Weiter unten hiess es hingegen: «Lassen Sie diese Seite geöffnet.» Dort warnte Swissmint auch davor, die Seite zu aktualisieren. Wer sich an die erste Anweisung hielt und das Fenster schloss, dürfte sich nun fragen, ob er damit womöglich seine Chance auf das begehrte Sammlerstück verspielt hat.